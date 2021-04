Phoenix Point: DLC-Plan für 2021 und Konsolen-Umsetzungen frühestens im Oktober

Die Entwickler von Phoenix Point ab 14,90€ bei kaufen ) haben ihren Plan für das laufende Jahr bekanntgegeben . Demnach soll die dritte Erweiterung "Festering Skies" am 25. Mai erscheinen. Dieser Zusatzinhalt wird neue Missionen und das Luftkampf-Minispiel in Anlehnung an das ursprüngliche X-COM enthalten (Abfangen von Alien-Luft-/Raumschiffen). Außerdem soll der Behemoth als bisher größter Gegner auf dem Schlachtfeld auftauchen. Ende des Sommers soll die vierte Erweiterung "Corrupted Horizons" mit einer neuen Klasse, weiteren Gegnern und zusätzlichen Story-Elementen folgen. Der fünfte DLC ist für den Winter vorgesehen. Details wurden nicht verraten. An den monatlichen Updates mit Bugfixes, Balance-Anpassungen und Verbesserungen will Snapshot Games weiterhin festhalten.Des Weiteren wurden die Konsolen-Versionen "aus Qualitätsgründen" verschoben. Das Strategiespiel soll Anfang des vierten Quartal 2021 (Oktober bis Dezember) für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Die Konsolen-Umsetzungen sollen alle bis dahin veröffentlichte Erweiterungen, Updates und spezifische Verbesserungen umfassen.Letztes aktuelles Video: Blood and Titanium DLC Reveal