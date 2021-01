Shattered - Tale of the Forgotten King: Soulslike-Abenteuer steuert auf das Early-Access-Ende zu

Screenshot - Shattered - Tale of The Forgotten King (PC) Screenshot - Shattered - Tale of The Forgotten King (PC) Screenshot - Shattered - Tale of The Forgotten King (PC) Screenshot - Shattered - Tale of The Forgotten King (PC) Screenshot - Shattered - Tale of The Forgotten King (PC) Screenshot - Shattered - Tale of The Forgotten King (PC) Screenshot - Shattered - Tale of The Forgotten King (PC)

Am 17. Februar 2021 will das französische Redlock Studio sein 2016 erfolgreich via Kickstarter fianziertes Action-Rollenspiel Shattered - Tale of the Forgotten King für PC veröffentlichen und den Early Access damit nach mehr als eineinhalb Jahren offiziell beenden. Auf Steam werden aktuell 20,99 Euro für den Download fällig. Zur Veröffentlichung soll der Preis angehoben werden. Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (derzeit sind 73 Prozent von 139 Reviews positiv).Der auf der Unreal Engine 4 basierende Titel entführt in eine düstere Welt, die von den ältesten Göttern regiert wird. Man folgt dem "Wanderer" auf der Suche nach Erinnerungen an seine Vergangenheit, während er vom "Flüsterer", einer zynischen Kreatur, geleitet wird. Spielerisch wird ein Mix aus Open-World-Erkundung und skill-basierten Bosskämpfen versprochen.Letztes aktuelles Video: TerminTrailer