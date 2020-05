Civilization 6: "New Frontier Pass" mit dem Maya- und Großkolumbien-Paket gestartet

Der "New Frontier Pass" für Civilization 6 ist auf PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden (Preis: 39,99 Euro). Der Season Pass umfasst acht Zivilisationen, neun Anführer, sechs zusätzliche Spielmodi und weitere Inhalte für das Strategiespiel. Die Inhalte werden in sechs DLC-Paketen veröffentlicht, die zwischen dem 21. Mai 2020 bis März 2021 im Zweimonatsrhythmus erscheinen werden. Es wird möglich sein, jedes DLC-Paket auch einzeln zu erwerben. Mobile Plattformen werden im Laufe des Jahres versorgt. Für einige DLC-Funktionen sind zusätzlich die Erweiterung Gathering Storm und/oder Rise and Fall erforderlich ( Details ). Außerdem wollen die Entwickler zwischen den DLC-Paketen auch kostenlose Updates mit neuen Karten, Szenarios, Balance-Anpassungen etc. für alle Besitzer des Spiels veröffentlichen.Das erste DLC-Paket, das Maya- und Großkolumbien-Paket, ist heute erschienen (Einzelpreis: 8,99 Euro). Es enthält die beiden besagten Zivilisation mit jeweils einem Anführer, den Apokalypse-Spielmodus, neue Stadtstaaten, Ressourcen und Naturwunder (Details: Maya ; Details: Großkolumbien ).Der Apokalypse-Spielmodus erfordert die Erweiterung Gathering Storm und umfasst neue Katastrophen, größere Versionen der bekannten Katastrophen und die Soothsayer-Einheit, mit der sich Naturkatastrophen herbeirufen lassen. Die Welt gerät in einen apokalyptischen Zustand, wenn der Klimawandel das Maximum erreicht. Details zum DLC-Paket und zu dem Civ-6-Update findet ihr hier 2K Games: "Wer den Civilization 6 - New Frontier-Pass erwirbt, erhält als exklusive Boni das Teddy Roosevelt- und das Katharina von Medici-Paket. Jedes der beiden Pakete enthält ein beliebtes Staatsoberhaupt in ganz neuem Gewand, mit neuem Anführer-Modell und -hintergrund, neuen Spielboni und an die veränderte Anführer-Persönlichkeit angepasster und überarbeiteter Agenda. "Rough Rider Teddy" ist genial darin, den Frieden auf seinem Heimatkontinent zu bewahren, und "Katharina (Erhabenheit)" kann die Weltherrschaft durch den Einsatz von Luxusgütern mit dem Einsatz von Kultur und Tourismus erlangen. Beide Pakete erscheinen zeitgleich mit dem zweiten DLC-Paket im Juli."