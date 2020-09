Civilization 6: New Frontier-Pass: Byzanz und Gallien im Anmarsch

Das dritte DLC-Paket aus dem New Frontier-Pass für Civilization 6 wrid am 24. September 2020 erscheinen. Es wird das Byzanz- und Gallien-Paket (Byzanz und Gallien), zwei Weltwunder, das Kartenscript "das Hochland" und den Spielmodus "Dramatische Zeitalter" enthalten. Das Byzanz- und Gallien-Paket wird auch einzeln für 8,99 Euro erhältlich sein.Der Modus "Dramatische Zeitalter" wird vom Publisher so beschrieben: "Ebenfalls im DLC enthalten ist der optionale neue Spielmodus "Dramatische Zeitalter", in dem Zivilisationen in jeder neuen Ära automatisch in Goldene oder Dunkle Zeitalter mit stärkeren Bonussen bzw. Malussen eintreten. Anstelle von Widmungen bietet jedes neue Zeitalter den Zugriff auf neue Sozialpolitiken wie Goldene und aktualisierte Dunkle Politiken, die mehr Flexibilität und Macht bieten. Insbesondere die Dunklen Zeitalter sind gefährlicher als je zuvor: Spieler werden hier damit konfrontiert, dass ein Teil der Städte ihres Reiches zu freien Städten wird, die Druck auf andere Städte ausüben können. (...) Der optionale Spielmodus "Dramatische Zeitalter" erfordert die Erweiterung Rise and Fall oder Gathering Storm zum Spielen."Die Entwicker wollen Byzanz und Gallien später noch genauer vorstellen, umschreiben die beiden Fraktionen aber so: "Was wir euch schon sagen können ist, dass sich in Byzanz alles um Eroberung dreht, sei es militärisch oder religiös. Gallien dagegen verfügt über deftige Bonusse in Bezug auf Kultur und Produktion. Aber ihr solltet die Gallier nicht mit einer friedfertigen selbstversorgenden Künstlerkolonie verwechseln."Letztes aktuelles Video: New FrontierPass September 2020 DLC