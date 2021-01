Civilization 6: New Frontier-Pass: Vietnam- & Kublai-Khan-Paket erscheint am 28. Januar

Das fünfte DLC-Paket, das Vietnam- & Kublai-Khan-Paket, aus dem New Frontier-Pass wird für Civilization 6 ab 20,88€ bei kaufen ) am 28. Januar 2021 erscheinen. Es wird auch einzeln zum Preis von 8,99 Euro zum Kauf angeboten.Das Vietnam- & Kublai-Khan-Paket enthält einen neuen Anführer, eine neue Zivilisation, Kublai Khan als Oberhaupt von wahlweise China oder der Mongolei, einen neuen Spielmodus sowie einen neuen Bezirk - das Schutzgebiet mit den zwei neuen Gebäuden Hain und Zuflucht. Darüber hinaus wird ein neuer Spielmodus eingeführt.2K Games: "Der neue Spielmodus heißt Monopole & Korporationen und ermöglicht einen stabilen Fokus auf die Wirtschaft zur Etablierung eines Wirtschaftsreiches, in dem der Traum wahr wird, in einem Pool voller Münzen zu baden! Mit dem neuen Spielmodus können Spieler ganze Industrien mit doppelt vorhandenen Ressourcen aufbauen. Industrien bieten ihren Städten starke Bonusse wie auch stetigen Nachschub an Großer-Händler-Punkten: bei entsprechender Anzahl kannst du Industrien zu Korporationen verbessern. Mit ihnen können Produkte gefertigt werden, die du an der Börse und in Gebäuden von Seehäfen platzieren kannst (wie Große Werke in Museen). Und wenn du es schaffst, ein Luxusgut weltweit zu kontrollieren, kannst du ein Monopol schaffen und so eine enorme Menge an Gold und Tourismus erzeugen. (...) Der Monopol- und Korporations-Modus ist ohne Erweiterungen erhältlich, erfordert jedoch die Erweiterung Rise & Fall für den Zugriff auf alle Luxusgüter."Letztes aktuelles Video: New FrontierPass DLC vom Januar 2021