Civilization 6: New Frontier-Pass: Details zum Vietnam- & Kublai-Khan-Paket

"Einzigartige Zivilisationsfähigkeit: Die einzigartige Fähigkeit von Vietnam heißt "Mekongdelta". Land-Spezialbezirke können nur auf Regenwald-, Sumpf- oder Wald-Geländefeldern gebaut werden. Gebäude, die auf einer dieser Geländearten stehen, erhalten entweder zusätzliche Wissenschaft, Produktion oder Kultur. Mit dieser Fähigkeit lässt sich zudem Wald auch mit der Mittelaltermärkte-Ausrichtung pflanzen.

Einzigartige Anführerfähigkeit: Bà Trieus einzigartige Fähigkeit "Aggressoren-Vertreibung" gewährt Einheiten, die im Regenwald, Sumpf oder Wald kämpfen, zusätzliche Kampfstärke; dieser Bonus wird zusätzlich erhöht, wenn das Geländefeld Vietnam gehört. Beginnen Einheiten eine Runde im Regenwald, Sumpf oder Wald, erhalten sie zusätzliche Fortbewegung; auch dieser Bonus steigt, wenn die jeweiligen Geländefelder Vietnam gehören.

Spezialeinheit: Vietnam verfügt über den Voi Chien, eine Fernkampfeinheit des Mittelalters. Diese Einheit kann sich nach einem Angriff bewegen und besitzt zusätzliche Fortbewegung. Sie ist teurer als der Armbrustschütze, den sie ersetzt, dafür ist sie jedoch auch stärker in der Verteidigung und besitzt eine bessere Sicht.

Spezialbezirk und Gebäude: Der Thành-Spezialbezirk gewährt zusätzliche Kultur für jeden angrenzenden Bezirk. Nach Erforschung der Luftfahrt gewährt dieser Bezirk ebenso viel Tourismus wie Kultur. Er erfordert keine Bevölkerung und ist günstiger zu bauen als der Lagerbezirk, den er ersetzt."

"Einzigartige Anführerfähigkeit: Kublai Khans einzigartige Fähigkeit "Gerege" stellt jeder Regierungsform einen zusätzlichen Wirtschaftspolitik-Platz zur Verfügung. Sie gewährt zudem zufällige Heurekas und Inspirationen für den jeweils ersten erfolgreichen Handelsposten in einer Stadt einer fremden Zivilisation.

Als Anführer von China sind Kublai Khans Wissenschaftsbonusse noch mächtiger und sein zusätzlicher Politikplatz begünstigt Wirtschaftsstrategien. Als Anführer der Mongolei nutzt Kublai Khan Handelswege zur Ausübung seiner militärischen Stärke."

Die Kontrolle über doppelte Luxusgüter ermöglicht den Aufbau einer Industrie, die ihren Standorten mächtige Bonusse einbringt und zusätzliche Großer-Händler-Punkte gewährt.

Industrien können in Korporationen mit frei wählbaren Namen überführt, Industrie-Effekte gesteigert und Produkte hergestellt werden. Produkte können zu anderen Städten transportiert werden, um Industrie-Effekte in der gesamten Zivilisation nutzbar zu machen.

Ein Monopol entsteht, wenn eine Zivilisation das weltweite Angebot eines Luxusguts kontrolliert. Monopole gewähren zusätzlichen Tourismus und steigern die Menge des pro Runde erzeugten Golds erheblich, insbesondere bei Zivilisationen mit Schwerpunkt auf globalem Handel."

Neuer Bezirk: Der Schutzgebiet-Bezirk wird in einem abgelegenen Gebiet platziert, das frei von jeglicher Infrastruktur ist. Er kann den Kulturschock auf unbesetztes Gebiet anwenden, erhält zusätzlichen Wohnraum basierend auf Anziehungskraft und steigert die Anziehungskraft angrenzender Geländefelder.

Neue Gebäude: Im Schutzgebiet-Bezirk können zwei Gebäude errichtet werden. Der Hain wird mit Mystik freigeschaltet und die Zuflucht mit Naturschutz. Beide steigern die Erträge angrenzender bezaubernder und atemberaubender Geländefelder, die nicht modernisiert wurden."

Das Vietnam- und Kublai-Khan-Paket ist das fünfte DLC-Paket aus dem New Frontier-Pass für Civilization 6 ab 20,89€ bei kaufen ) für PC, Mac, Linux, PS4, Switch und Xbox One. Der Zusatzinhalt umfasst die vietnamesische Zivilisation mit der Anführerin Bà Trieu, Kublai Khan als Oberhaupt von wahlweise China oder der Mongolei sowie den Monopol- und Korporations-Modus.Zivilisation VietnamKublai Khan als alternativen Anführer für China und die MongoleiMonopol- und Korporations-Modus (ist ohne Erweiterungen spielbar, erfordert jedoch die Erweiterung Rise & Fall für den Zugriff auf alle Luxusgüter)"Das Vietnam- und Kublai Khan-Paket führt auch den neuen Monopol- und Korporations-Modus ein. Dieser optionale Spielmodus hebt das strategische Wirtschaftsspiel auf eine neue Ebene und bietet verlockende neue Belohnungen für das Beanspruchen, Erwerben und Ausschöpfen von Karten-Ressourcen in jedem Zeitalter.Neuer Bezirk und neue Gebäude"Das Vietnam- und Kublai Khan-Paket enthält auch einen neuen Bezirk und neue Gebäude: