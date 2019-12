Gwent: The Witcher Card Game: Erweiterung Merchants of Ofir veröffentlicht - 4Players.de

Für Gwent: The Witcher Card Game ist die Erweiterung Merchants of Ofir veröffentlicht worden ( Change-Log ). 70 neue Karten sind dabei - einschließlich Elitekämpfer aller sechs Fraktionen und elf neutrale Karten. Neu ist der Kartentyp "Kriegslist". "Wählt eine Kriegslist, wenn ihr eure Armee aufbaut, um zu bestimmen, welchen Bonus ihr erhaltet, wenn ihr die Schlacht beginnt", schreiben die Entwickler. Zwölf unterschiedliche Kriegslisten sind aktuell verfügbar. Sie sollen den Deck-Aufbau komplexer machen und dafür sorgen, dass die Partien abwechslungsreicher werden."Die zweite große Neuerung sind Szenarien: fraktionsspezifische Artefakte, die gewisse Bereiche verbessern, in denen manche Fraktionen unserer Meinung nach einen Nachteil hatten. Sie sind riskant, können aber auch extrem wertvoll für das Deck eines Spielers sein", heißt es weiter. Beispiele findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Merchants of Ofir Expansion Trailer