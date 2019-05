From Software: Gerücht: Open-World-Spiel mit Beteiligung von George R. R. Martin (Game of Thrones) - 4Players.de

Nach dem Abschluss der HBO-Serie "Game of Thrones", die anfänglich stärker und später gar nicht mehr auf der Romanreihe "A Song of Ice and Fire" ("Das Lied von Eis und Feuer") von George R. R. Martin basierte, hat sich der Autor der Buchvorlage in einem Blog-Beitrag zu Wort gemeldet. Er sprach über das Ende einer Ära und sagte in einem Nebensatz, dass er in den vergangenen Jahren ebenfalls als Berater tätig war, und zwar bei der Entwicklung eines Videospiels in Japan. Genauere Angaben machte er nicht.Bereits im März berichtete der YouTube-Kanal Spawn Wave , dass George R. R. Martin am nächsten Projekt von From Software (Dark Souls, Bloodborne) als einer der führenden Autoren mitarbeiten würde. Das bisher nicht angekündigte Spiel soll in einer offenen Welt spielen, in der es unterschiedliche Königreiche gibt. Diese Königreichen soll man besuchen und erobern können. Besiegt man die jeweiligen Anführer, erhält man spezifische Fähigkeiten durch diesen "Königsmord".Gegenüber Gematsu hat ein weitere Insider bestätigt, dass Projekt mit dem Codenamen "GR" seit drei Jahren in Entwicklung sei. Es wird als ein Kollaboration zwischen Hidetaka Miyazaki (Game Director von Dark Souls 1 & 3, Bloodborne und Sekiro) und George R. R. Martin beschrieben. In dem Open-World-Spiel wird man auch Pferde reiten können. Als Publisher wird Bandai Namco Entertainment fungieren. Das Spiel soll auf der E3 2019 bei der Microsoft-Pressekonferenz angekündigt werden.