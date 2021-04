Hired Ops: Online-Shooter schießt sich nach über vier Jahren aus dem Early Access

Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC) Screenshot - Hired Ops (PC)

Am 13. April 2021 haben AbsolutSoft ihren Mehrspieler-Shooter Hired Ops für PC veröffentlicht und den Early Access nach viereinhalb Jahren offiziell beendet. Der Download via Steam ist kostenlos (free to play). Die bisherigen Nutzerreviews sind "ausgeglichen" (aktuell sind 60 Prozent von über 6.000 Reviews positiv). Zusammen mit der Vollversion ist auch die Operation "Snake Bite" gestartet, in der man spezielle Punkte verdienen und Belohnungen, wie die SMG-45, einzigartige Scout-Tarnmuster und neue Waffen-Mods freischalten kann. Das Event endet am 16. Mai.Hired Ops ging aus dem Browserspiel Contract Wars hervor und ergänzt Multiplayer-Gefechte um Rollenspiel-Elemente, mit denen man sein Alter Ego etwa zum heimlichen Schleicher oder das Feld stürmenden Angreifer entwickeln kann. In einer Mischung aus "zugänglicher Action" und Simulation neigt man sich dabei zur Seite, um hinter Ecken vorzuschauen, ruft Verstärkung oder stattet Waffen mit verschiedenen Visieren aus. Spieler führen dabei Aufgaben als Söldner aus und gründen ihre eigenen Clans. Sie errichten Basen, greifen feindliche Stützpunkte an und begegnen sich in einem speziellen "Hardcore-Modus", in dem Verletzungen dauerhaft ihre Fähigkeiten beeinflussen.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer