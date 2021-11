New World: Neues Update nach Wartungsarbeiten veröffentlicht

Es wurde ein Problem mit der Ritual-Quest behoben, welches dazu führte, dass Spieler am Abschluss der Quest gehindert wurden, wenn das interaktive Herzjuwel vor dem Sieg über Alastor benutzt wurde.

Das Erntearbeiter-Set wurde wieder ins Spiel aufgenommen

Diverse Stabilitätsverbesserungen.

Einige Münzrückerstattungen für bestimmte Probleme

Kompanien erhalten eine einmalige Rückerstattung für alle Kriegserklärungen, die seit dem 1.1 Update im November gemacht wurden.

Kompanien, welche Gebiete besitzen, erhalten eine einmalige Rückerstattung für alle Stationen, die seit dem 1.1 Update im November heruntergestuft wurden.

Spieler erhalten eine einmalige Rückerstattung für die seit dem 1.1 Update vom November gezahlten Haussteuern.

