New World: Was ist vom großen Januar-Update zu erwarten?

Im Verlauf des Januars wirdein umfangreiches Update für das MMO New World ( ab 39,99€ bei vorbestellen ) erscheinen. Bisher ist zwar kein konkreter Release-Termin bekannt, doch immerhin hat Amazon Game Studios bereits die vorläufigen Patch Notes veröffentlicht, so dass man einen kleinen Vorgeschmack bekommt. Beachtet dabei jedoch, dass sich bis zum letztendlichen Release des Updates das ein oder andere Detail noch ändern kann.Das wohl von vielen Spielern am sehnlichsten erwartete Feature im Januar-Update dürfte die Mutatoren-Funktion für die Dungeons (in New World als Expeditionen bekannt) sein. Es handelt sich dabei um verschiedene Modifikatoren, die dafür sorgen, dass der Schwierigkeitsgrad steigt und sich selbst gut ausgestattete Charaktere etwas mehr anstrengen müssen. Als Belohnungen winken hierbei besondere Ausrüstung und Rohstoffe. Die Art der Mutatoren wechselt im wöchentlichen Rhythmus, so wie es beispielsweise bei den Mythic+-Dungeons in World of Warcraft der Fall ist.Eine weitere interessante Neuerung neben zahlreichen Anpassungen, Optimierungen und Bug Fixes dürfte die Reduzierung der Kosten für Schnellreisen sein. Mit dem Release des Januar-Updates für New World muss man deutlich weniger Azoth für die Reisen bezahlen als zuvor. Den genauen Betrag haben die Entwickler bisher allerdings nicht verraten. Die vollständigen und dieses Mal sehr langen Patch Notes findet ihr im offiziellen Forum.New World erschien am 28. September 2021 für PC. Im Test auf 4Players.de konnte das Online-Rollenspiel eine befriedigende Wertung einheimsen.Letztes aktuelles Video: Trailer Eine Reise des Schicksals