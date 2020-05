E-Sport: Deutsche Games Schulmeisterschaft 2020 gestartet

Die "Deutsche Games Schulmeisterschaft 2020" (DGS) ist nach Verschiebungen aufgrund der "Coronakrise" gestartet worden. Mehr als 300 Schülerinnen und Schüler haben sich für die Saison 2020 angemeldet. Gespielt wird in den drei Disziplinen League of Legends, Rocket League und FIFA 19. Weitere Details findet ihr auf der offiziellen Website "Während in LoL mit Hin- & Rückrunde gespielt wird und damit 6 Spieltage stattfinden, werden die Spieler*innen und Teams in FIFA und RL in 5 Spieltagen nur jeweils einmal auf jeden Konkurrenten treffen, dafür aber in einem anderen BO als im letzten Jahr! (...) Gesucht werden zunächst die jeweils zwei Gruppenbesten, die sich für die Playoffs qualifizieren und sich eine Chance auf das Finale im Cologne Game Lab der TH Köln sichern", schreiben die Veranstalter."Ziel der DGS ist eine Strukturierung des Online-Sports im Amateurbereich unabhängig von kommerziellen Einflüssen und die Verbesserung des Verständnisses für wettbewerbsmäßiges Spielen als Kulturgut in unserer demokratischen Gesellschaft. Deshalb weiten wir die Regio play-eS Meisterschaften in den Bundesländern weiter aus", so J. Peter Lemcke, Geschäftsführer der Deutschen Games Schulmeisterschaft.Die Deutsche Games Schulmeisterschaft gibt es seit 2006 und über 2.000 Schulen haben bisher teilgenommen. Sie wird von der "Deutsche Games Schulmeisterschaft UG (haftungsbeschränkt)" mit Unterstützung von ESL und Electronic Arts und in Kooperation mit dem Cologne Game Lab der TH Köln veranstaltet.