Amnesia Collection: Für Switch veröffentlicht - 4Players.de

Die Amnesia Collection ist ohne große Ankündigung heute direkt auf Nintendo Switch im eShop veröffentlicht worden. Das Horrorspiele-Paket besteht aus Amnesia: The Dark Descent (2010), der Erweiterung Amnesia: Justine (2011) und Amnesia: A Machine For Pigs (2013). Der Preis beträgt 27,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Switch-TrailerÜber das weniger bekannte Amnesia: Justine schreibt Thomas Grip von Frictional Games: "Dieses Spiel wurde als Teil einer Werbeaktion für Valves Portal 2 entwickelt, bei dem wir und eine Reihe anderer Indie-Entwickler, an einem 'Alternative Reality Game' teilgenommen haben. Wir entschieden uns, das als Vorwand zu nutzen, um etwas anderes auszuprobieren, und plötzlich waren wir dabei, eine brandneue Story des Amnesia-Universums zu entwickeln. Justine ist ein kürzeres Spiel, das aus einer Reihe von Prüfungen besteht und stark von Filmen wie Saw oder der historischen Persönlichkeit Elisabeth Báthory inspiriert wurde."