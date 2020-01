Iron Harvest: Rückblick auf die Fortschritte bei der Entwicklung

King Art Games und Deep Silver blicken im folgenden Video auf die Fortschritte zurück, die Iron Harvest im vergangenen Jahr gemacht hat. Hervorgehoben werden die Rückzug-Möglichkeit der Einheiten, die Weiterentwicklung der drei Kampagnen und der neun Helden (siehe beispielhafte Zwischensequenz) sowie die Fertigstellung der Benutzeroberfläche plus Controller-Steuerung. Auch sämtliche Truppentypen, Gebäude und das Fortschrittssystem sollen weitgehend fertig sein. Im Laufe des Alphatests haben sie außerdem Grafik, Zerstörung, Sound, KI-Verhalten, Performance, Stabilität etc. verbessert.Das Echtzeit-Strategiespiel in der Welt von 1920+ (Scythe; Jakub Rozalski) wurde hauptsächlich von Company of Heroes (Frontkampf) und WarCraft 3 (Kampagnen-Struktur und Story) inspiriert. Die Entwickler erklären: "Wir haben tausende RTS-Fans gefragt, was sie sich von einem modernen RTS wünschen und haben ein Spiel entworfen, in dem clevere Strategien wichtiger sind als Action, Spielerfreiheit wichtiger ist als geskriptete Szenen von der Stange und starke Singleplayer-Kampagnen wichtiger sind als ein langfristige Monetarisierungsmöglichkeiten."Zudem soll sich Iron Harvest klar von MOBAs distanzieren. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen soll es eher darum gehen, Pläne zu schmieden als möglichst schnell zu agieren. Fast alles in der Spielwelt ist zerstörbar, wenn die Waffe stark genug ist. Daher hält keine Deckung für immer und die Sichtlinien verändern sich ständig. Stealth-Vorgehensweisen sind ebenfalls eine Option. Teilweise erinnert das Spielgeschehen an Men of War oder Faces of War.Iron Harvest wird Einzelspieler-Kampagnen, kooperative Kampagnen und Multiplayer-Gefechte bieten. Es wird am 1. September 2020 für PC (Steam, GOG), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: End of 2019 Gameplay