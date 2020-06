Dungeons 3: Complete Collection mit allen DLCs veröffentlicht

Die Dungeons 3 - Complete Collection ist für PC (Windows, Linux, Mac), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden (Preis: 39,99 Euro). Die Complete Collection umfasst das Basispiel, insgesamt 19 Inhalts-Updates und alle sieben Erweiterungen: Once Upon a Time, Evil of the Caribbean, Lord of the Kings, Clash of Gods, An Unexpected DLC, Famous Last Words und A Multitude of Maps."Insgesamt mehr als 50 Missionen und über 50 Stunden Spielzeit, zufallsgenerierte Karten, ein brandneuer Koop-Modus für zwei Spieler, einen kompetitiven Multiplayer-Modus für bis zu 4 Spieler, mehr Räume und Monster und mehr einzigartige Fähigkeiten", zählen Publisher Kalypso Media und Inhouse-Entwickler Realmforge Studios auf.Letztes aktuelles Video: Complete Edition Trailer