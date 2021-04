Huntdown: Steam-Version wird am 12. Mai mit zeitexklusivem Arcade-Modus veröffentlicht

Die Steam-Version von Huntdown wird am 12. Mai 2021 veröffentlicht. Das Spiel wird auf Steam einige zeitexklusive Features bieten, die in den "ersten Wochen" zunächst nur auf der Plattform von Valve Software zur Verfügung stehen werden. Hierzu gehört der Arcade-Modus mit Punkte-Fokus, in dem man es mit Horden von Gegnern aufnimmt und Kill-Streaks sowie Multi-Kill-Boni sammelt, um sich an die Spitzenposition der weltweiten Bestenliste zu kämpfen. Den normalerweise lokalen Multiplayer-Modus wird man auf Steam auch via "Steam Remote Play" nutzen können.Letztes aktuelles Video: Steam Teaser 2021