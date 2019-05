Panzer Corps 2: Drei Videos zeigen das rundenbasierte Strategiespiel - 4Players.de

Die Macher von Panzer Corps 2 zeigen das rundenbasierte Strategiespiel in drei Videos in Aktion. Im Video "Impossible Siege" geht Alex Shargin (Lead Designer) auf die Hauptmerkmale des Spiels ein. Er erläutert, dass es darum geht, "das Beste" aus den verfügbaren Einheiten herausholen und die Ziele mit möglichst minimalen Verlusten zu erreichen.Im Clip "Bring sie nach Hause" geht es um Flankenangriffe. Der Lead Designer zeigt, wie man eine bestimmte Situation aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und angehen kann. Diesmal geht es darum, eine Gruppe umzingelter Einheiten zu evakuieren."Grand Encirclement" zeigt einen größeren Kampf. In diesem Video versucht der Spieler, eine stark verteidigte Küstenlinie anzugreifen.Panzer Corps 2 von Flashback Games (Entwickler) und Slitherine Ltd. (Publisher) wird "demnächst" für PC via Steam erscheinen. Weitere Details findet ihr auch hier