The Persistence: Der Weltraumhorror breitet sich aus

Der Tod ist nur der Anfang - Geklonte Monster, die ständig vom fehlerhaften Klondrucker des Schiffes nachgedruckt werden, verhindern die Rettung des Schiffes. Wenn sich eine Begegnung mit diesen Feinden als tödlich herausstellt, wird Zimris Seele in einen neuen Wirtskörper transferiert, bereit für den nächsten Versuch.

Ein dauerhaft veränderliches Labyrinth - Das Raumschiff der Kolonie hat eine selbstkonfigurierende Makrostruktur, die seine interne Architektur verändert – genau das wird aufgrund der katastrophalen Fehlfunktion passieren. Beim Erwachen in einem neuen Klonkörper oder beim Teleportieren über Decks ändert sich das Layout des Raumschiffs. Jede Expedition in The Persistence ist einzigartig mit verschiedenen Gegenständen, Ausrüstung zum Sammeln und Upgraden.

Verbessern, upgraden und verstärken Sie - Die Technologie des 26. Jahrhunderts ermöglicht die genetische Erweiterung und Manipulation der Technologie der Dunklen Materie. Führen Sie die DNA von Zimri neu aus, um Gesundheit, Zähigkeit und Verteidigungsfähigkeiten zu verbessern, oder ernten Sie sogar die DNA der Crew und erstellen damit geklonte Körper der Mitglieder, von denen jeder eigene Fähigkeiten besitzt.

Erkunden Sie, weichen Sie aus und sammeln Sie Ressourcen - Die Mutantenhorde wird nicht zögern, Zimris in Stücke zu reißen. Nutzen Sie die Umgebung zur Analyse, zur Verfolgung und erlangen Sie den taktischen Vorteil, indem Sie ihnen entweder ausweichen oder versuchen, sie auszulöschen. Erkunden Sie die Decks des Schiffes und sammeln Sie Ressourcen, Waffen und Anpassungsmöglichkeiten, um das Überleben auf der Reise zu sichern, während Sie immer tiefer in die entsetzliche Dunkelheit eindringen.

Am 21. Mai 2020 haben Firesprite und Perp Games das bereits für PlayStation VR erschienene Sci-Fi-Horrorspiel The Persistence auch für PC, Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index, Windows Mixed Reality, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store Microsoft Store und eShop kostet jeweils 29,99 Euro. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "ausgeglichen" sind, wird hingegen noch bis zum 27. Mai ein Launch-Rabatt von zehn Prozent gewährt, so dass man dort aktuell nur 26,99 Euro zahlt. Am 17. Juli sollen außerdem Boxversionen für PS4 und Xbox One sowie am 31. Juli für Switch erscheinen.