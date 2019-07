Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory: Erscheint als Complete Edition für PC und Switch - 4Players.de

Bei der Anime Expo 2019 hat Bandai Namco Entertainment Europe sowohl eine PC-Umsetzung als auch eine Switch-Version von Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory angekündigt.Die Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory Complete Edition wird am 18. Oktober 2019 auf beiden Plattformen erscheinen. Die Complete Edition besteht aus Digimon Story: Cyber Sleuth und Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory. Über 85 Maps, 300 Digimon und 80 Stunden Spielzeit führt der Publisher in der Pressemitteilung auf. Es wird in Englisch und Deutsch lokalisiert.Unseren Test von Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory auf PlayStation 4 (2018) findet ihr hier Letztes aktuelles Video: PC und Switch Trailer