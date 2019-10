Earthfall: Kooperativer Sci-Fi-Shooter für Switchverspätet sich - 4Players.de

Aktualisierung vom 10. Oktober 2019, 08:07 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 23. September 2019, 07:59 Uhr:

Eine wahre Horde an Inhalten: 15 einzigartige Orte inklusive 11 Kampagnenkapiteln, 5 Invasions-Maps und einer Menge freischaltbarer Items.

Hardcore-Koop: Beitreten, austreten und bei klassischen Koop-Schießereien für vier Spieler mitmischen - all das von den großartigsten Koop-Shootern unserer Zeit inspiriert. Zusätzlich zu der Möglichkeit, online zu spielen, gibt es jetzt auch den lokalen, kabellosen Koop-Modus.

Der Tod als ständiger Begleiter: Spieler bekämpfen eine Horde einer prozedural generierten Alien-Bedrohung, die jede Spielsession spannungsgeladen, aufregend und frisch macht - mit ganz und gar tödlichem Ausgang.

Gut bewaffnete Verbündete: In der Rolle eines Story-basierten Charakters - insgesamt stehen vier Figuren zur Auswahl - kämpfen sich Spieler durch eine Alien-befallene Handlung und nutzen moderne Waffen und druckbare Knarren.

Konstruierbare Verteidigungen: Mit strategisch platzierten Barrikaden setzen Spieler die Alien-Plage unter Strom oder in Brand. Sie nutzen automatische Geschütztürme, um eine ideale Todeszone für Aliens zu schaffen, oder stellen bemannte Geschütztürme auf, um eine überlegene Feuerkraft zu erreichen.

Die Switch-Invasion der Außerirdischen wird sich leicht verzögern, wie die Earthfall -Entwickler Nimble mitteilen: "Die gefräßige Horde plant, erst kurz vor Halloween anzugreifen. Der neue Starttermin für das Spiel Earthfall: Alien Horde, das für die Nintendo Switch mit einem exklusiven lokalen, kabellosen 4-Spieler-Koop-Modus entwickelt wurde, ist der 29. Oktober." Vorbestellungen sollen ab dem 21. Oktober möglich sein.Das aus ehemaligen Holospark-Entwicklern bestehende Studio Nimble wird den bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienenen Ego-Shooter Earthfall am 11. Oktober 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlichen . Die Umsetzung soll auf den Namen Earthfall: Alien Horde hören und neben allen Inhalten und Updates des Originalspiels (zum Test ) auch einen lokalen Koop-Modus für bis zu vier Switch-Spieler bieten. Der Download via eShop soll 19,99 Euro kosten."Earthfall: Alien Horde für Nintendo Switch zu veröffentlichen, ist ein entscheidender Schritt für uns", so Russell Williams von Nimble. "Die Möglichkeit, mit deinen Freunden überall zu spielen - online oder kabellos lokal - macht einfach Spaß und ist ein Feature, das mit unserem kooperativen FPS für vier Spieler sehr gut funktioniert. Die Switch ist eine großartige Konsole und Earthfall: Alien Horde ist großartig auf der Switch. Wir hoffen, dass jeder Spaß daran haben wird, es mit den apokalyptischen Alien-Horden und ihren Herrschern aufzunehmen."Folgende Features werden vom Hersteller für die Switch-Umsetzung genannt:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer Switch