Prehistoric Kingdom: Zoo-Simulation rund um ausgestorbene Tiere startet im April 2022 in den Early Access

"Entwerfe und gestalte traumhaft schöne Gehege mittels einer ganzen Reihe von kreativen Werkzeugen mit zahlreichen Funktionen. Lass Dschungel wachsen, lege Flüsse an und errichte Berge auf einer riesigen Spielfläche, sodass der perfekte Park für deine Tierwelt entsteht.

Robuste modulare Bauwerkzeuge beflügeln deine Kreativität und ermöglichen dir den Bau von Gebäuden und Unterkünften von Hand.

Schlüpfe in die Rolle des Parkmanagers und sorge für eine Infrastruktur, die den Ansprüchen der Besucher, Tiere und dem Personal gerecht wird. Kümmere dich um Ressourcen und sorge für entsprechende Sicherheit, damit das Unausweichliche so weit es geht hinausgezögert wird!

Angefangen bei dem majestätischen Wollhaarmammut bis hin zum gigantischen Tyrannosaurus Rex - schlage die Regeln des Artensterbens in den Wind und züchte eine facettenreiche Auswahl prähistorischer Tierarten.

Finde neue Kreaturen und genetische Häute durch die Entdeckung von genetischem Erbmaterial aus der ganzen Welt und eröffne dir so ungesehene Möglichkeiten für die Anpassung und Auswahl."

Jurassic World Evolution, Planet Zoo und Parkasaurus bekommen bald Konkurrenz. Im April 2022 wird Prehistoric Kingdom in den Early Access starten. Der Early Access soll zwischen 12 und 18 Monate dauern - je nach Spielumfang und Feedback.Die Zoo-Simulation rund um ausgestorbene Tiere (Aufbau, Management, Forschung, Züchtung) von Blue Meridian und Crytivo wurde 2017 via Kickstarter angeschoben. Am 6. Dezember 2021 soll der geschlossene Betatest beginnen. Welche Features die Beta umfassen wird und woran die Entwickler noch arbeiten (modulare Gebäude, Paläobotanik etc.), könnt ihr hier nachlesen.Features laut Hersteller: