Darwin Project: Der eisige Überlebenskampf hat begonnen

Aktualisierung vom 15. Januar 2020, 11:50 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 6. Januar 2020, 09:27 Uhr:

Inzwischen haben die kanadischen Entwickler Darwin Project für PC, Xbox One und PS4 veröffentlicht. Das auf Free to Play setzende Survial-Abenteuer kann seit dem 14. Januar kostenlos via Steam Microsoft Store und PlayStation Store heruntergeladen werden. In der Early-Access-Fassung seien über 3,6 Millionen Spieler unterwegs gewesen. Die Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind nach wie vor "sehr positiv" (aktuell sind 81 Prozent von 13.366 Reviews positiv).Scavengers Studio wird sein frostiges Survival-Abenteuer Darwin Project im Januar 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlichen und den im März 2018 auf PC und Xbox One gestarteten Early Access damit offiziell beenden. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 81 Prozent von 13.171 Reviews positiv). Die Macher beschreiben den Free-to-play-Titel als "ein futuristisches Battle-Royale-Deathmatch in der Wildnis mit einem Schwerpunkt auf Jagen, Fallenstellen und Überleben. Du kämpfst nicht nur gegen unerbitterliche Rivalen, sondern auch um die Gunst eines allsehenden Spielleiters".Dieser "verleiht dem Battle-Royale-Genre eine ganz neue Dimension. In jedem Match kann ein elfter Spieler die Rolle des Spielleiters übernehmen, der die Arena in einer Drohne überwacht und Spezialkräfte entfesselt, wie z. B. Nuklearsprengköpfe, Zonensperren und Gravitätsstürme. Spielleiter, die ihre Matches auf Mixer und Twitch übertragen, können die Zuschauer dazu auffordern, sie zu unterstützen, indem sie für Ziele abstimmen, die der Spielleiter mit seinen Kräften angreifen soll. Bei Darwin Project sind die Zuschauer aktive Teilnehmer der Menschenjad!"Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer