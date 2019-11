Guild Wars 2: Path of Fire: Die Eisbrut-Saga beginnt am 19. November - 4Players.de

Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC) Screenshot - Guild Wars 2: Path of Fire (PC)

Die erste Episode "Geflüster im Dunkeln" (Lebendige Welt) von Guild Wars 2: Die Eisbrut-Saga wird am 19. November erscheinen . Die Episode umfasst die neue Region "Bjora-Sümpfe", die beiden Beherrschungen "Essenz-Manipulation" und "Raben-Einstimmung", drei neue Bosse in Angriffsmissionen in wöchentlicher Rotation und ein aufwertbares Waffenset mit zwei Rängen (das Antike Boreal-Waffenset). Wie alle Episoden der Lebendigen Welt wird "Geflüster im Dunkeln" für alle Besitzer von Guild Wars 2: Path of Fire kostenlos erhältlich sein."In den entlegenen Gebieten der Nördlichen Zittergipfel sind in der langen Nacht Jäger auf der Pirsch. Ein Geflüster lässt die Gedanken der Kodan und Norn nicht ruhen, die diese zerklüfteten Berge als ihre Heimat bezeichnen, während es zahlreiche Sichtungen eines geweihtragenden Tieres gibt, das ahnungslose Opfer in die Wälder zerrt. Als der Kommandeur dem Charr-Imperator Bangar Todbringer tief ins Gebirge folgt, um ihn an der Erweckung des Alt-Drachen Jormag zu hindern, stellen die Spieler fest, dass sämtliche Bewohner eines der entlegensten Wachposten der Wachsamen bei einem Angriff abgeschlachtet wurden. Welche noch unbekannte Gegner lauern im Verborgenen?"Letztes aktuelles Video: Lebendige Welt Die Eisbrut-Saga - Trailer zu Episode 1 Geflüster im Dunkeln