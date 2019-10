Moons of Madness: Das kosmische Horrorspiel erscheint im Oktober für PC und im Januar 2020 für PS4/Xbox One - 4Players.de

Publisher Funcom und Entwickler Rock Pocket Games haben den Releasetermin von Moons of Madness verkündet. Das Horrorspiel wird am 22. Oktober 2019 für PC (Steam: 24,99 Euro) und am 21. Januar 2020 für PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen.Der kosmische Horrortitel spielt in der nahen Zukunft auf dem Mars und vermischt die wissenschaftliche Erforschung des Roten Planeten mit dem übernatürlichen Grauen à la Lovecraft. Moons of Madness stützt sich auf die Mythologie und die Hintergrundgeschichte von Secret World Legends (ebenfalls Funcom). Beide Titel existieren im selben thematischen Universum. Gleichzeitig soll es aber nicht zwingend notwendig sein, beide Titel zu spielen, um das jeweils andere Spiel zu verstehen."Wir wollten ein Spiel erschaffen, das Lovecraft-Elemente und die Erkundung des Mars miteinander verbindet", erklärt Ivan Moen, CEO von Rock Pocket Games. "Eine gute Lovecraft-Erfahrung zeichnet sich durch den inneren Kampf aus. Du wirst äußeren Gefahren ausgesetzt, sicherlich, aber erst der Kampf gegen die eigenen Dämonen macht das Ganze so richtig angsteinflößend."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer