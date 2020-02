Autobahnpolizei Simulator 2: Ist jetzt auch auf PS4 im Einsatz

Aktualisierung vom 21. Februar 2020, 08:15 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 29. Januar 2020, 08:39 Uhr:

Karrieremodus mit aufwendig inszenierter Story und freies Spiel mit Missionsauswahl

Technisch überarbeitete und optimierte Version für die Heimkonsole

Tech-Tree mit Verbesserungen von Station, Fahrzeugen, Ausrüstung und Fähigkeiten

Intelligente KI und lebendige NPCs

Drei unterschiedliche Einsatzfahrzeuge, inklusive detailreicher Funktionen, wie verschiedene Sirenensignalen, bedienbarer LED-Matrix, Blaulicht, Blinker und vielem mehr

Inzwischen haben Aerosoft und z-software den Autobahnpolizei Simulator 2 für PlayStation 4 veröffentlicht. Er ist sowohl als Download via PlayStation Store als auch als Boxversion im Handel sowie über den Aerosoft Shop für 29,99 Euro erhältlich.Aerosoft und z-software werden den bereits für PC erhältlichen Autobahnpolizei Simulator 2 alias Autobahn Police Simulator 2 am 20. Februar 2020 auch für PlayStation 4 veröffentlichen - und zwar sowohl als Boxversion im Einzelhandel als auch als Download im PlayStation Store. Der Preis soll 29,99 Euro betragen. Dazu heißt es vom Hersteller: "Im Autobahnpolizei Simulator 2 wird wahlweise im freien Spiel oder im Karrieremodus der vielfältige Arbeitsalltag der Polizei dargestellt. Realistische Tagesabläufe der NPC-Kollegen und eine intelligente KI sorgen für eine lebendige Atmosphäre innerhalb der Polizeiwache und am Einsatzort.In abwechslungsreichen Missionen werden sowohl das eigene Fahrvermögen als auch das Polizeigespür unter Beweis gestellt. Einsätze variieren dabei von rasanten Verfolgungsjagden und umsichtigen Konvoi-Fahrten bis hin zur Unfallbearbeitung, Fahrzeug-Kontrolle und -Fahndung.Erfolgreiche Einsätze bringen Erfahrungspunkte, die den Spieler im Rang aufsteigen lassen und auch helfen, die Polizeistation auszubauen. Der Tech-Tree ermöglicht allgemeine Verbesserungen sowie neue Ausrüstungsgegenstände, Fähigkeiten und Einsatzfahrzeuge, darunter Funkstreifenwagen, Zivilfahrzeuge, Polizei-Vans und sogar Einsatzhubschrauber als Unterstützungseinheiten. Ein Hauptaugenmerk wird dabei auf die typischen Fahrzeugfunktionen wie Sirenen und Blaulicht gelegt."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: PS4-Trailer