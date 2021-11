Age of Empires 4: Das große Winter-Update steht bereit

Das Entwicklerstudio Relic Entertainment hat Wort gehalten und den vor wenigen Tagen veröffentlichten ersten Details zum umfangreichen Winter-Update für das Strategiespiel Age of Empires 4 ( ab 53,99€ bei kaufen ) Taten folgen lassen. Der Patch auf Version 8324 bringt sowohl einige Änderungen als auch neue Features mit sich. Insgesamt sind es mehr als 100 Bug Fixes und Optimierungen.Vor allem beim Balancing der Einheiten hat sich einiges getan, was sich definitiv auf das Kampfgeschehen auswirken dürfte. So haben sich die Entwickler unter anderem die Hulk-Schiffe der Franzosen zur Brust genommen und diese deutlich abgeschwächt. Auf diese Weise sollten sie einiges von ihrer bisherigen Vormachtstellung auf hoher See einbüßen. Außerdem werden Armbrustschützen, Elite-Armbrustschützen sowie Speerkämpfe ab sofort effektiver gegen die beritteten Streiträfte agieren können, was ebenfalls für eine leichte Verschiebung der Machtverhältnisse sorgen dürfte.Des Weiteren habt ihr ab sofort die Möglichkeit, die Anzeige der Spielerpunktzahlen auf Knopdruck ein- oder auszuschalten. Wenn ihr nach einer abgeschlossenen Partie nochmals einen genaueren Blick auf die Karte werfen wollt, stellt dies nun ebenfalls kein Problem mehr dar. Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Webseite von Age of Empires 4.Seid jedoch gewarnt: Nach der Installation des Winter-Updates könnt ihr (wie vor einigen Tagen angekündigt) weder Save Games noch Replays aus älteren Versionen von Age of Empires 4 verwenden. Euer aktuelle Fortschritt in der Kampagne bleibt hingegen unbeeinträchtigt.Age of Empires 4 wurde am 28. Oktober 2021 für PC veröffentlicht und ist auch im Rahmen des Xbox Game Pass spielbar. Den Test auf 4Players.de könnt ihr hier nachlesen.