The Good Life: Lebenszeichen, Publisher-Ankündigung und Termin im Sommer 2021

Screenshot - The Good Life (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - The Good Life (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - The Good Life (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - The Good Life (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - The Good Life (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - The Good Life (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - The Good Life (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - The Good Life (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - The Good Life (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - The Good Life (PC, PS4, Switch, One)

The Irregular Corporation schließt sich mit White Owls zusammen, umim Sommer 2021 zu veröffentlichen. The Irregular Corporation fungiert in diesem Sinne als Publisher. Das Spiel von SWERY (Deadly Premonition, The MISSING: J.J. Macfield and the Island of Memories) und seinem Team bei White Owls erscheint im Sommer 2021 für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One."In The Good Life übernehmen Spielerinnen und Spieler die Rolle der New Yorker Fotografin Naomi, zu einem Zeitpunkt, an dem sie ihr Leben in das ruhige, ländliche Städtchen Rainy Woods in England verschlägt. Oberflächlich betrachtet scheint es so, als würden alle in dem Örtchen ein gutes Leben führen. Als Naomi jedoch beginnt, ihre Schulden durch Fotografie und und seltsame Gelegenheitsjobs abzubezahlen merkt sie bald, dass in der 'glücklichsten Stadt der Welt' nicht alles ist, wie es scheint. Gestaltenwandler sind nur der Anfang der Mysterien, die Naomi in The Good Life enthüllen muss", schreibt der Publisher."Nutzt eure Detektiv-Skills und meistert die Kunst des investigativen Fotojournalismus um die Geheimnisse von Rainy Woods festzuhalten. Behaltet einen kühlen Kopf, während ihr eigenartige und gleichzeitig befriedigende Aufträge annehmt, um euch finanziell über Wasser zu halten. Seid jedoch auf der Hut, wer sich übernimmt und nicht genug auf sich selbst achtet kann sich leicht erkälten. Spart Geld und versorgt euch selbst, indem ihr Gemüse im eigenen Garten anbaut. Schmiedet neue Freundschaften (und potenzielle Feindschaften) und lebt euer bestes Leben in Rainy Woods - besonders nachdem ihr euer eigenes, äußerst vertrauenswürdiges Schaf erworben habt, um durch die Stadt zu reiten. (Kein Witz)"Letztes aktuelles Video: Publishing Announcement