My Time at Portia: Postapokalyptische Land-Idylle wurde für iOS und Android umgesetzt

Errichte Gebäude und betreibe eine 3D-Werkstatt: Du erkundest jeden Winkel der Karte, sammelst Baumaterial und steigst mit der Zeit von Handarbeit auf effiziente, industrielle Automatisierungen um. Übernimm als Neuzugang im Dorf neue Pflichten und meistere die Handwerkskunst, um Deinen Beitrag zum Wohle von Portia und seiner Bewohner zu leisten. Von einfachen Nähmaschinen zu hochmodernen Flugsesseln stellst Du alles von Hand her. Wenn Du gerne in die Viehzucht einsteigen möchtest, kannst Du sogar ein Alpaka adoptieren!

Finde in Portia neue Freunde… und sogar die große Liebe: Portia wird von über 50 NPCs bevölkert, mit denen Du interagieren kannst. Freunde Dich mit ihnen an und verbessere eure Freundschaft. Vielleicht helfen sie Dir dann sogar, wenn Du es am wenigsten erwartest. Mit Deinen Lieblingsbewohnern gehst Du gemeinsam schaukeln oder genießt einen Flug im Heißluftballon, um eure Beziehung zu vertiefen. Wenn es richtig gut läuft, habt ihr die Möglichkeit zu heiraten, Kinder zu bekommen und euren Nachwuchs zu erziehen.

Meistere herausfordernde Kämpfe und begib Dich auf Abenteuer: Du verbesserst Deine Kampffertigkeiten, nimmst es in den postapokalyptischen Ruinen mit angsteinflößenden Monstern auf und gehst den Geheimnissen einer verlorenen Welt auf die Spur.

Erhalte exklusive Items auf Mobilgeräten: Für begrenzte Zeit erhältst Du in der ersten Woche nach Launch eine besondere, mysteriöse Geschenkbox aus dem Nachfolger des Spiels: My Time at Sandrock. Außerdem warten viele Items auf Dich, die exklusiv für die Mobile-Version entwickelt wurden, darunter ein brandneues Badekleidungsset, ein Massagestuhl und eine Pilzhütte. Neue Spieler auf Mobilgeräten haben außerdem die Chance, drei Gacha-Boxen zu erhalten – deren Inhalt ist aber ein Geheimnis.



iOS (iPhone 7 und höher, iPad Pro 3 und höher, iPad mini 5 und höher, iPad Air 3 und höher sowie iPad 2019 und höher)

Android (Android 9 und höher, mehr als 3 GB RAM)

Das idyllische Landwirtschafts-Abenteuer mit Konstruktions-Fokus My Time at Portia ab 9,94€ bei kaufen ) ist seit Mittwoch, 4. August 2021 auch für iOS und Android erhältlich. Das chinesische Studio Pathea Games und Pixmain laden den Spieler darin zu einem ausführlichen Ausflug in die postapokalyptische aber idyllische Stadt Portia ein. Die Pressemitteilung erläutert:"Nach weltweit über zwei Millionen verkauften Exemplaren auf PC und Konsolen sowie dem Aufstieg zu einem der beliebtesten Spiele auf Steam ist My Time at Portia ab sofort mit einer Auswahl an exklusiven Inhalten und Upgrades für Mobile-Nutzer auf iOS und Android verfügbar. Um die Veröffentlichung zu feiern, ist My Time at Portia in der Launch-Woche zum ermäßigten Preis von nur 6,99 Euro auf iOS und 6,29 Euro auf Android erhältlich (Normalpreis 8,99 Euro). Zusätzlich zum Spiel erhältst Du auf Mobilgeräten für begrenzte Zeit exklusive Einweihungsgeschenke.In über 100 Stunden Spielzeit reist Du in die wunderschöne Stadt Portia und erhältst die Aufgabe, den alten Glanz menschlicher Zivilisation in einem fremden Land wiederherzustellen. Während Du Dich zum erfahrenen Handwerker mauserst, freundest Du Dich mit den Stadtbewohnern an und entlockst der postapokalyptischen Welt tief vergrabene Geheimnisse.Pathea Games hat über ein Jahr am Port des Spiel gearbeitet und getestet, um die authentischste Gameplay-Erfahrung für Fans des Originals zu schaffen. Viele Features des Originals wurden optimiert, um das mobile Gameplay zu unterstützen, Zeit zu sparen und den Spielspaß auf tragbaren, kleineren Bildschirmen zu verbessern. Du beschleunigst zukünftig Deinen Fortschritt und entwickelst Deine Traumstadt schneller. Außerdem kommst Du durch Features wie Item- und Aufgaben-Tracking sowie automatischer Wegfindung bequemer voran und erfüllst Aufgaben einfacher. Die manuelle und automatische Speicherfunktion ermöglicht Dir jederzeit und überall ein reibungsloses mobiles Gaming-Erlebnis in Portia.My Time at Portia ist in 13 Sprachen verfügbar: Englisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch, Vietnamesisch, Türkisch, Spanisch, Italienisch sowie traditionelles und vereinfachtes Chinesisch. Für die beste Erfahrung auf Mobilgeräten ist das Spiel für iOS- und Android-Geräte mit mehr als 3 GB RAM empfohlen, wie:Um über Updates zu My Time at Portia auf dem Laufenden zu bleiben, wirf einen Blick auf Facebook oder besuche den Discord-Server ."