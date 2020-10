Raji: An Ancient Epic: Die Reise ins alte Indien beginnt auch auf PC, PS4 und Xbox One

Die Geschichte eines Geschwisterpaars: Erlebe die Geschichte eines Geschwisterpaars. Raji und Golu sind Geschwister, die von den angreifenden Dämonenhorden voneinander getrennt wurden und sich nun inmitten des großen Krieges wiederfinden. Raji hat sich die Suche nach ihrem Bruder und die Beendigung des schrecklichen Krieges zur Aufgabe gesetzt. Doch kann sie dies nur schaffen, wenn sie die Machenschaften des großen Dämonenfürsten Mahabalasura durchkreuzt.

Atemberaubende Grafik: Inspiriert von der indischen Mythologie, wie dem Mahabharata und dem Ramayana, sowie der mittelalterlichen Architektur Rajasthans, bringt "Raji: An Ancient Epic" frischen neuen Wind in das Action-Adventure-Genre! Jeder Winkel der Spielumgebung ist im Pahari-Kunststil gehalten und vereint handgemalte, in 3D gerenderte Texturen, die "Raji: An Ancient Epic" eine atemberaubende und einzigartige Grafikqualität verleihen, die man bei Spielen nur selten sieht.

Taktischer Kampf: Diverse Waffen und Kräfte, die Raji von den Göttern verliehen wurden, stehen dir zur Verfügung. Um die Dämonenhorden zu bezwingen, kommt es darauf an, sie alle zu meistern, da diese sich gekonnt an jede Lage anpassen; mag der Trishul in einem Kampf das beste Mittel der Wahl sein, so brauchst du im nächsten vielleicht eher den mächtigen Sharanga-Bogen.

Ein im alten Indien angesiedeltes Universum: Erlebe zum ersten Mal ein Spiel, das im Alten Indien angesiedelt ist und voller Hinduistischer und Balinesischer Mythologie steckt. Du tauchst in das Alte Indien ein, wo jeder Winkel danach schreit, von dir erkundet zu werden. Erlebe die Geschichte eines Geschwisterpaars im Zentrum eines göttlichen Krieges: Von bezaubernden Hintergrundgeschichten, über packende Kämpfen gegen wilde Dämonen und Endgegner, alte Rätsel, bis hin zu starken Festungen und Palästen.

Am 15. Oktober 2020 haben Nodding Heads Games und Super.com das bereits für Nintendo Switch erschienene Action-Adventure Raji: An Ancient Epic auch für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. In der Spielbeschreibung heißt es: "Die Handlung von 'Raji: An Ancient Epic' startet zu Beginn eines erneuten Krieges zwischen den Dämonen und den Göttern. Um sich für ihre Niederlage im letzten großen Krieg zu rächen, der sich vor tausend Jahren ereignet hat, haben die Dämonen die Götter herausgefordert, die sie gedemütigt haben und sind in das Reich der Menschen eingefallen, denen nun die Ausrottung droht. Aufgrund der Annahme, dass ihre Feinde im letzten großen Krieg vor tausend Jahren vernichtend geschlagen wurden, haben die Menschen im Gefühl vermeintlicher Sicherheit die Kunst der Alchemie verlernt. Unfähig, sich zu verteidigen, sind Städte und Festungen gefallen und die Menschen sind schutzlos der Gnade der Dämonen ausgeliefert. Inmitten dieses Chaos, dem Städte und Festungen anheim gefallen sind und in dem Kinder entführt wurden, wird das Mädchen Raji von den Göttern als alleinige Beschützerin der menschlichen Rasse auserkoren."