Erica: Interaktiver Thriller für PlayStation 4 veröffentlicht - 4Players.de

Sony hat Erica noch im Rahmen der gamescom-Eröffnungsveranstaltung im PlayStation Store veröffentlicht. In dem interaktiven Film ist man gemeinsam mit der titelgebenden Protagonistin einem Mordfall auf der Spur, der auch eng mit ihrer eigenen Geschichte verknüpft ist. Versprochen werden fließende Übergänge zwischen Spiel und Filmszenen sowie "zahlreiche Handlungsstränge, die auf jede Spielerreaktion folgen".Während man Eingaben dabei entweder mit dem Touchpad des Dual Shock 4 oder dem Smartphone vornimmt, bemerkt das Spiel, wie stark man sie ausführt und reagiert entsprechend. So könnte man eine Tür etwa leise öffnen oder lautstark aufstoßen. Die Musik stammt übrigens von Austin Wintory, der u.a. auch für die Begleitung zu Journey und The Banner Saga verantwortlich zeichnet. Der komplette, auch für sich genommen starke Soundtrack ist auf Bandcamp hörbar.Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Launch-Trailer