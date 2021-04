Erica: PC-Fassung erscheint Ende Mai

Der interaktive Film Erica wird am 25. Mai 2021 auch für PC via Steam erscheinen (Preis: 9,99 Euro). In dem interaktiven Film ist man gemeinsam mit der titelgebenden Protagonistin einem Mordfall auf der Spur, der auch eng mit ihrer eigenen Geschichte verknüpft ist. Versprochen werden fließende Übergänge zwischen Spiel und Filmszenen sowie "zahlreiche Handlungsstränge, die auf jede Spielerreaktion folgen". Erica ist bisher auf PlayStation 4 und iOS veröffentlicht worden. Zum Test der PS4-Version : "Wer an 'interaktiver Film' denkt, geht womöglich kaum davon aus, dass das Entstehen eines solchen viel Zeit in Anspruch nimmt. Erica ist ja kein Detroit oder Life Is Strange, sondern reiht lediglich reale Filmszenen aneinander, zwischen denen man darüber entscheidet, welche Szenen als nächstes gezeigt werden. Wie komplex kann ein verzweigter Krimi schon sein, wenn die Entwickler nur ein langes Drehbuch verfilmen mussten? Im Test sind wir dieser Frage ebenso auf die Spur gegangen wie einem geheimnisvollen Mörder."Letztes aktuelles Video: PCTrailer