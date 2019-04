One Piece World Seeker: The Void Mirror Prototype: Erste DLC-Episode mit Roronoa Zoro - 4Players.de

Mit den Download-Erweiterungen für One Piece World Seeker wird man auch andere Charakterer steuern können. In der ersten DLC-Episode "The Void Mirror Prototype" darf man als Roronoa Zoro (Pirate Hunter) spielen - natürlich mit seinem eigenen Schwertkampfstil. Die kostenpflichtige Erweiterung, die im Frühsommer 2019 zum Download zur Verfügung stehen soll, umfasst eine vier Stunden lange neue Geschichte und konzentriert sich auf das Abenteuer von Zoro an einem neuen Schauplatz. Die Geschichte spielt parallel zur Haupthandlung mit Ruffy.Insgesamt drei Episodenpakete sollen als Download-Erweiterungen für One Piece World Seeker erscheinen.Letztes aktuelles Video: DLC Episode 1 The Void Mirror Prototype