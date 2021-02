Total War: Three Kingdoms: Fates Divided: Nächstes Kapitelpaket angekündigt

Screenshot - Total War: Three Kingdoms (PC) Screenshot - Total War: Three Kingdoms (PC) Screenshot - Total War: Three Kingdoms (PC) Screenshot - Total War: Three Kingdoms (PC) Screenshot - Total War: Three Kingdoms (PC) Screenshot - Total War: Three Kingdoms (PC) Screenshot - Total War: Three Kingdoms (PC) Screenshot - Total War: Three Kingdoms (PC)

Die nächste Erweiterung für Total War: Three Kingdoms ab 29,07€ bei kaufen ) steht an. Am 11. März (um 16 Uhr) wird das Kapitelpaket "Fates Divided" für 9,99 Euro veröffentlicht. Zehn Jahre nach den Ereignissen der Hauptkampagne zerbricht die Freundschaft zwischen Cao Cao sowie Yuan Shao - und es kommt zu einem Kampf um die Zukunft Chinas. Neben dem Startzeitpunkt 200 n. Chr. beinhaltet die Erweiterung laut Sega auch Verbesserungen mehrerer Spielmechaniken, eine neue Fraktion, weitere Einheiten sowie neue Spielstile für etablierte Fraktionen ( FAQ ).Sega: "Spieler schmieden ein neues Kaiserreich mit einer Armee, an deren Spitze einer der zwei mächtigsten Kriegsherren Chinas steht: der erbarmungslose Cao Cao oder der mächtige Yuan Shao. Beide ziehen im Jahr 200 n. Chr. mit ihren ganz eigenen Absichten und Lebensgeschichten zu Felde und werden dabei von einer Vielzahl an Kriegern begleitet, die dieses Zeitalter prägten, wie den Ye-Speervorreitern, der Adligen Xiongnu-Kavallerie und den Qingzhou-Hellebarden. Wer es schafft, über seine Widersacher zu siegen, kann vielleicht sogar die Eliteeinheiten der nördlichen Armee unter sein Kommando bringen. (...) Zudem können Spieler eine generationenübergreifende Kampagne als Liu Yan erleben und in der Rolle dieses ehrgeizigen und klugen Mannes versuchen, im Schatten des Han-Kaiserreichs ein Vermächtnis für seine Familie aufzubauen. Mit seiner einzigartigen Ambition-Mechanik können sie die Grundsteine für die anstehende Übernahme seines Sohnes Liu Zhang schaffen, der schließlich die Früchte der harten Arbeit seines Vaters ernten wird oder dabei zusehen muss, wie die ausgeklügelten Pläne der letzten Generation unter seiner Führung scheitern."Passend zur Veröffentlichung von Fates Divided wird ein Update für das Hauptspiel bereitgestellt. Versprochen werden Fraktionsüberarbeitungen für Cao Cao und Yuan Shao, die neue Mechanik "Kaiserliche Intrige", Verbesserungen für den Fraktionsrat und mehr.Letztes aktuelles Video: Fates Divided Announcement Trailer