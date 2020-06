Magic: The Gathering: "Hauptset 2021" in MTG Arena veröffentlicht; physische Version folgt

Das "Hauptset 2021" von Magic: The Gathering ist mittlerweile in dem Videospiel Magic: The Gathering Arena erhältlich. Die digitale Version gibt es im Epic Games Store (neu: für Mac) und als Standalone-Download für Windows. Die Veröffentlichung des Hauptsets 2021 für den physischen Einzelhandel ist für den 3. Juli geplant. Das Set enthält mehr als 200 Karten, die laut Hersteller "perfekt für den Einstieg" in Magic: The Gathering sein sollen. Weitere Details findet ihr hier "Teferi hat die kultigsten Rückblicke von Magic zusammen mit mächtigen neuen Freunden und Feinden für ein Set beschworen, das zu episch für nur eine Zeitlinie ist. Schöpfe deine Kraft mit dem Hauptset 2021 direkt aus der Quelle, verbessere deine Kollektion mit kultigen Reprints und starken neuen Karten und genieße das zeitlose Vermächtnis von Magic mit einer Vielzahl klassischer Kreaturen, Themen, Spielmechaniken und Welten."Produktbeschreibung: "Im Hauptset 2021 gibt es den neuen Planeswalker Basri , Wiederveröffentlichungen von einigen der beliebtesten Karten aus der langen Magic-Geschichte und einen ganz neuen Kreaturentyp - des Menschen bester Freund - Hunde! Ob mit den neuen Starter Kits, die zwei sofort spielbereite 60-Karten-Decks enthalten (komplett in MTG Arena einlösbar), oder den Planeswalker-Decks (ebenfalls digital einlösbar) – die Spieler haben stets die besten Möglichkeiten, ganz einfach ins beliebteste Kartenspiel der Welt einzusteigen. Zusätzlich können einige Kartensets per Code in Magic: The Gathering Arena eingelöst werden, wodurch sich Tabletop und digitales Spiel (...) ergänzen. Planeswalker-Decks enthalten Codes, mit denen die Spieler exakte Kopien der Decks in Magic: The Gathering Arena erhalten können."Letztes aktuelles Video: Ikoria Lair of Behemoths Official Trailer