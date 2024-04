Magic: The Gathering (Brettspiel) von Wizards of the Coast - Bildquelle: Wizards of the Coast

Secret Lair x Hatsune Miku: Sakura Superstar – Neues Magic: The Gathering-Crossover erscheint Mitte Mai

Miku, Lost but Singing – eine umbenannte Version von Azusa, Lost but Seeking

Miku’s Spark – eine umbenannte Version von Chandra’s Ignition

Miku, The Renowned – eine umbenannte Version von Feather, the Redeemed

Harmonize

Inspiring Vantage

Shelter

Das nächste Set aus-Kollektion, der, steht kurz bevor – und kommt mit einem, mit dem wohl die wenigsten gerechnet hätten: Ein wahrer Videospiel-Superstar lässt sich auch in Sammelkartenform verewigen.Mit dem-Set reiht sich, wie der Name ohnehin bereits verrät, eine weitere populäre IP in die Riege der ausgefallenen Kollaborationen, die Publisherzwischen dem populärsten Sammelkartenspiel der Welt und verschiedenen Universen der Popkultur regelmäßig anleiert, ein.Der Secret Lair Spring Superdrop 2024 ist für den angesetzt – dann soll die erste derihr Debüt auf der großen Sammelkarten-Stage gebührend feiern. Jedes der vier Sets soll sich dabei auf eine anderekonzentrieren, während sich das erste von ihnen,, namensgetreu rund um das alljährliche japanische Kirschblütenfest konzentriert.Bei Hatsune Miku handelt es sich hingegen um einen, deren synthetische Stimme des Software-Synthesizersin Zehntausenden von Songs zu hören ist und derenimmer wieder für ausverkaufte Konzerthallen sorgt. Besonders spannend: Die, die Miku performt, schreiben ihre Fans selbst. In Japan und vielen Teilen der Welt ist sie schon seit Jahren ein regelrechter Star und nun will sie ihre Anhänger auch in Sammelkartenform begeistern.Gleichbeinhaltet das Set, wobei es sich mit ihnen um Reprints bereits veröffentlichter Exemplare handelt.wurden kurzerhand allerdings umbenannt, um der Thematik rund um Hatsune Miku auch treu zu bleiben. Bei den sechs Karten handelt es sich um die folgenden:Hatsune Miku ist das jüngsteaus dem Gaming-Kosmos, welches in die Secret Lair-Sammlung von Magic: The Gathering aufgenommen wird. Im November, ehe sich dasfreuen durfte. Diefür die Hatsune Miku-Kollektion belaufen sich auf 30 US-Dollar für die Non-Foil sowie 40 US-Dollar für die Foil-Variante. Die restlichen drei Sets sollen dann im Laufe des Jahres folgen.Letztes aktuelles Video: Ikoria Lair of Behemoths Official Trailer