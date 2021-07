Two Point Hospital: Crossover-Event mit Sonic

"Spiel kostenlos auf Steam spielbar - vom 30. Juli bis 2. August. 75 % Rabatt auf das Grundspiel und bis zu 50 % Rabatt auf das DLC-Angebot vom 30. Juli bis 5. August.

Kostenloses Ausprobieren des Spiels im Nintendo eShop für Nintendo Switch - ab sofort und bis zum 3. August. 30% Rabatt auf das Basisspiel und alle DLCs bis zum 8. August.

Gold Free Play Days auf Xbox Live ab sofort und bis zum 1. August. 30 % Rabatt auf das Basisspiel und DLC bis zum 9. August."

Sonic besucht das Krankenhaus in Two Point County: Sega und die Two Point Studios haben ein Crossover-Event passend zum 30. Geburtstag von Sonic The Hedgehog angekündigt. Spieler von Two Point Hospital ab 8,75€ bei kaufen ) auf PC und Konsolen erhalten ein kostenloses Paket mit Sonic-, Amy-, Knuckles- und Tails-Kostümen sowie weiteren Bonus-Items.Sega: "Spieler haben die Wahl zwischen vier Kostümen (Sonic, Amy, Knuckles, Tails), mit denen man seine Mitarbeiter einkleiden kann. So können Manager sicher sein, dass die Mitarbeiter immer top aussehen, um die beste und schönste Gesundheitsversorgung in Two Point County zu gewährleisten. Und mit Gegenständen, die von einer atemberaubenden Sonic-Statue über dekorative Teppiche bis hin zu einem riesigen Goldring reichen, findest jeder garantiert etwas Passendes, um seine Krankenhäuser im echten Sonic-Stil aufzupeppen. Als große Fans des liebenswerten blauen Wirbelwinds (und nachdem es schon einmal eine Sonic Arcade-Maschine im Spiel gab) ergreifen die Two Point Studios die Gelegenheit, Sonics 30. Geburtstag gebührend zu feiern."Darüber hinaus ist bzw. wird Two Point Hospital auf PC und einer Reihe von Konsolenplattformen zeitbegrenzt kostenlos spielbar oder vergünstigt erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Sonic the Hedgehog Pack