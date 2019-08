Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville: EA sichert sich das Markenzeichen - 4Players.de

Electronic Arts hat das Markenzeichen "Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville" in Europa gesichert . Es kann davon ausgegangen werden, dass dies der finale Titel des bisher nicht offiziell angekündigten PvZ-Shooters (Plants vs. Zombies) mit dem Codenamen "Picnic" ist. Für "PvZ: Picnic" fand Anfang August ein geschlossener Alphatest statt. Das Spiel, das u.a. die Modi Turf Takeover und Team Vanquish umfasst, wird vom Garden-Warfare-Team entwickelt. Eine offizielle Ankündigung des Spiels bei der gamescom 2019 wäre keine Überraschung.Im EA-Geschäftsbericht aus dem Mai 2019 hieß es noch, dass von Oktober 2019 bis Dezember 2019 neue Spiele aus den Reihen Need for Speed und Plants vs. Zombies erscheinen sollen. Erst kürzlich ist die Entwicklung von Plants vs. Zombies 3 für Mobile-Geräte (Android und iOS) angekündigt worden. Diesmal wollen die Entwickler stärker mit der Community zusammenarbeiten ( wir berichteten ).