Scavengers: Saison 0 steht an; PvE-Hordenmodus wird hinzugefügt

In Scavengers wird die erste Saison (Saison 0: The First Frontier) vom 23. Juli bis zum 6. September 2021 dauern. Auch ein Battle Pass ist geplant. Dieser Battle Pass soll bis zum 3. August kostenlos im Shop abrufbar sein. Weitere Details findet ihr hier Midwinter Entertainment und Improbable: "Die erste Saison mit einem Battle Pass in Scavengers wird 45 Tage lang aktiv sein, vom 23. Juli bis zum 6. September. Mit dem Battle Pass erhalten Spieler tolle neue kosmetische Gegenstände der 'First Frontier'-Reihe, unter anderem den Skin 'First Frontier Cruz', Waffenskins, Banner und Embleme, sowie Chips und Ressourcen für die Forschung. Erkunder können die erste Belohnung – den Waffenskin 'Cazador Frontier First' - sofort nach Erhalt des Battle Passes nutzen. Spieler können sich außerdem schon jetzt darauf freuen, dass in den kommenden Woche noch weitere Belohnungen zum Battle Pass hinzugefügt werden."Darüber hinaus wird an einem weiteren Spielmodus gearbeitet, der zusätzlich zum Hauptspielmodus (Expedition) in der Saison 0 verfügbar sein wird: der PvE-Hordenmodus. In diesem neuen Modus können sich drei Spieler zusammentun und Wellen an KI-Gegner abwehren, um zwei Daten-Übertragungspunkte zu schützen. Wenn genug Daten störungsfrei übertragen wurden, können die Teams per R.A.S.P. wieder in die Zuflucht zurückkehren.Letztes aktuelles Video: This is Scavengers Gameplay Deepdive