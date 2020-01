Not Tonight: Take Back Control Edition des düsteren Management-Rollenspiels erscheint Ende Januar für Switch

PanicBarn und No More Robots werden die Take Back Control Edition ihres düsteren Management-Rollenspiels Not Tonight am 31. Januar für Switch veröffentlichen. Der Preis wird 24,99 Dollar betragen. Laut Pressemitteilung beinhaltet das Spiel nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die Erweiterung One Love. Diese knüpft direkt an die Geschehnisse des Dramas rund um den gescheiterten Brexit an und soll in dem zusätzlichen Kapitel sowohl neue Mechaniken als auch einen neuen Schauplatz bieten.Ursprünglich erschien das Not Tonight bereits 2018 für den PC. Bei Steam findet sich sowohl die Standard-Version zum Preis von 16,79 Euro als auch die derzeit rabattierte Take Back Control Edition zum Preis von 25,47 Euro, die auf dem PC auch den Original-Soundtrack beinhaltet.Das Releasedatum ist freilich nicht zufällig gewählt: Am 31. Januar wird Großbritannien nach aktuellem Stand tatsächlich die EU verlassen und den Brexit nach der langen Hängepartie endgültig durchziehen.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer