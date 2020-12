PHOGS!: Elastisches Rätselabenteuer à la Noby Noby Boy steht bereit

Screenshot - PHOGS! (PC) Screenshot - PHOGS! (PC) Screenshot - PHOGS! (PC) Screenshot - PHOGS! (PC) Screenshot - PHOGS! (PC) Screenshot - PHOGS! (PC) Screenshot - PHOGS! (PC) Screenshot - PHOGS! (PC) Screenshot - PHOGS! (PC)

Am 3. Dezember 2020 haben Bit Loom und Coatsink das kooperative Puzzle-Adventure PHOGS! für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Google Stadia veröffentlicht. Auf Steam , wo auch eine kostenlose Demo bereitsteht, wird noch bis zum 10. Dezember ein Launch Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (22,49 Euro statt 24,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "positiv" (aktuell sind 84 Prozent von 13 Reviews positiv). Via Microsoft Store PlayStation Store und eShop wird kein Preisnachlass gewährt, wobei die Xbox-Fassung auch im Xbox Game Pass (Ultimate) enthalten ist.In der Spielbeschreibung heißt es: "In PHOGS! spielst du ein Hundeduo auf einem spannenden, rätselhaften Abenteuer. Sie sind durch einen dehnbaren Bauch miteinander verbunden und du musst dir deinen Weg durch Hindernisse freibellen, beißen oder springen. Im Coop oder Einzelspielermodus warten Welten zu den Themen 'Essen', 'Schlafen' und 'Spielen' auf dich.In der Welt des Essens kannst du allerlei leckere Naschereien finden, von gebuttertem Toast über geschnittenen Sellerie ... bis hin zu einem Fluss aus Schokolade. Spaziere durch die Welt des Schlafens, die ins Mondlicht getaucht ist. Dort warten kuschelige Teddybären, Kissen und Decken auf dich. Springe durch eine verrückte Spielzeugkiste in der Welt des Spielens, erkunde einen Freizeitpark am Strand, eine Retro-Spielhalle und vieles mehr. Wuff! Egal, ob du alleine spielen oder einen Controller mit jemandem teilen möchtest, Rot und Blau sind im lokalem und online Coop-Modus immer bereit, mit dir zu spielen!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer