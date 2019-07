Etherborn: Rätsel-Plattformer für PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Nach einer mehr als vier Jahre langen Entwicklungszeit ist der surreale Rätsel-Plattformer Etherborn für PC (GOG.com, Humble, Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden (Preis: 16,99 Euro).Als stummes Wesen folgt man einer geheimnisvollen Stimme durch die verwinkelte Welt, in der man auch schon mal die Wände hoch spaziert. Ziel der Reise ist es, das Rätsel der eigenen Existenz zu lüften. Jeder Level dient als eine Art Zauberwürfel, den man erkunden, manipulieren oder seine Anziehungskraft verändern muss.Etherborn ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch (Sprachausgabe und Text), Spanisch (Sprachausgabe und Text), Katalanisch (Sprachausgabe und Text), Deutsch (Text), Französisch (Text), Italienisch (Text), Russisch (Text), Japanisch (Text), vereinfachtes Chinesisch (Text), Koreanisch (Text).Letztes aktuelles Video: Launch-TrailerProduktbeschreibung: "Dieser Puzzle-Plattformer lädt den Spieler dazu ein, die Spielwelt zu erkunden und die Regeln aufzudecken, nach denen sich die Schwerkraft der Strukturen der Spielwelt kontinuierlich ändert. (..) Dabei wirkt die Schwerkraft immer senkrecht zur Oberfläche, auf der du stehst, was dir die Möglichkeit gibt, auf eine kreative Weise Umgebungen zu erkunden und liebevoll gestaltete, navigationsbasierte Rätsel zu lösen. Begib dich auf eine Reise durch wunderschöne, exotische Landschaften, in denen jedes Level ein dynamisches Puzzle darstellt, das du erkunden und durch die Änderung deiner Schwerkraft manipulieren musst, um dein Ziel zu erreichen."