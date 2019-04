Imperator: Rome: Hinter den Kulissen der Entwicklung bei Paradox - 4Players.de

Paradox Interactive gewährt im folgenden Hinter-den-Kulissen-Video einen Einblick in die Entwicklung von Imperator: Rome, das beim Paradox Development Studio unter der Leitung von Johan Andersson entsteht. Imperator: Rome wird am 25. April 2019 für PC erscheinen. Unser Test befindet sich in Arbeit.Bei der PDXCON 2018 konnten wir einen ersten Blick auf Imperator: Rome werfen. Ausgangspunkt des historischen Strategiespiels ist das Jahr 450 ab urbe condita - dies entspricht 304 v. Chr. nach unserem aktuellen Kalenderschema. Zu dieser Zeit war Rom schon mächtig, aber eine relativ kleine Republik, die sich noch nicht weit um das Mittelmeer und darüber hinaus ausgebreitet hat. Auf der bisher detailliertesten Karte von Paradox, die von Europa bis nach Großbritannien und über das Horn von Afrika bis Indien reicht und über 7.000 Städte umfasst, darf man die Geschicke nahezu jeder Fraktion übernehmen und ein eigenes Imperium aufbauen ( weiterlesen ).Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes