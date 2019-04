Assassin's Creed Odyssey: Überblick über die April-Inhalte - 4Players.de

Nach der gestrigen Vorstellung der ersten Episode aus der Erweiterung "Das Schicksal von Atlantis" ( wir berichteten ) hat Ubisoft den gewohnten Monatsüberblick für Assassin's Creed Odyssey veröffentlicht, auch wenn einige Elemente bereits in dem Action-Rollenspiel verfügbar sind.Die Vergessenen Geschichten (kostenlos)"In "Die Erbin der Erinnerungen" spielt ihr als Layla, die herausfindet, dass es bezüglich des Stabs des Hermes noch viel mehr zu entdecken gibt. Layla erkundet antike Gräber auf der Suche nach den Geheimnissen und Aktionen, die nötig sind, um die Tore der verlorenen Stadt Atlantis zu öffnen und ihre Mysterien aufzudecken.Damit ihr mit 'Die Erbin der Erinnerungen' beginnen könnt, müsst ihr die Pythagoras-Geschichte abschließen. Die Quest taucht dann automatisch in eurem Quest-Log auf. Die 'Erbin der Erinnerungen' kennzeichnet den Beginn des DLC-Handlungsstrangs von 'Das Schicksal von Atlantis' und muss abgeschlossen sein, damit ihr dessen erste Episode 'Die Elysischen Gefilde' starten könnt. 'Die Erbin der Erinnerungen' ist ab sofort verfügbar und für alle Spieler gratis."Das Schicksal von AtlantisEpisode 1 - Die Elysischen Gefilde"In 'Die Elysischen Gefilde' müsst ihr damit beginnen, die Kräfte des Stabs des Hermes für euch nutzbar zu machen, während ihr gleichzeitig versucht, aus dem betörendem Paradies zu entkommen, in dem ihr euch wiederfindet. Es gibt jedoch nur einen Weg - und der führt über Persephone, die das Elysion mit eiserner Hand regiert. Indem ihr Hermes, Persephones Freundin Hekate und dem Menschen Adonis helft, entdeckt ihr die wahre Natur des Elysions, das nach und nach unweigerlich in einem Bürgerkrieg versinkt.Um mit Episode 1 des Handlungsstrangs von 'Das Schicksal von Atlantis' zu beginnen, müsst ihr die Quests von 'Zwischen zwei Welten' (die Hauptgeschichte der mythischen Kreaturen), das Story-Paket 'Die vergessenen Geschichten' und 'Die Erbin der Erinnerungen' abgeschlossen haben. Spielern, die die für 'Das Schicksal von Atlantis' benötigten Handlungsstränge noch nicht abgeschlossen haben, wird ein temporärer Spielstand zur Verfügung gestellt, über den sie sofort nach der Veröffentlichung von 'Die Elysischen Gefilde' auf die neuen Inhalte zugreifen können. Der DLC 'Das Schicksal von Atlantis' ist als Teil des Assassin's Creed Odyssey Season-Pass verfügbar, kann aber auch separat erworben werden. 'Die Elysischen Gefilde' wird am 23. April veröffentlicht."Neue Gegenstände: Sphinx-Pakete"Verschlingt jeden, der sich eures Intellekts als unwürdig erweist, mit dem Sphinx-Paket. Dieses Paket beinhaltet einen neuen Ausrüstungssatz, ein Reittier und ein Zepter. Zusätzlich zum Ausrüstungspaket enthält das Sphinx-Schiffspaket ein nagelneues Schiffsdesign, eine Galionsfigur, und ein Mannschaftsthema.Legendäres Sphinx-Besatzungsmitglied: Neben dem Sphinx-Kampf- und Schiffspaket wird es ein neues legendäres Sphinx-Besatzungsmitglied geben, das dabei hilft, die Adrasteia zu steuern. Das Sphinx-Besatzungsmitglied, das Ausrüstungspaket und das Schiffspaket sind momentan sowohl im Shop als auch im Oikos der Olympioniken erhältlich."Neues Feature: Personalisierte Ausrüstungen"Mit der neuen Funktion 'Bewaffnungen' für benutzerdefinierte Ausrüstung könnt ihr bis zu fünf verschiedene, personalisierte Ausrüstungskombinationen zusammenstellen, damit ihr schnell auf eure bevorzugten Waffen und Ausrüstungsstücke für unterschiedliche Kampfsituationen zugreifen könnt! Die Funktion 'Bewaffnungen' für benutzerdefinierte Ausrüstungskombinationen war Teil des Titel-Updates 1.2.0 und ist jetzt verfügbar!"VR Escape Game - Beyond Medusa's Gate"Wollt ihr das Griechenland der Antike auch mal anders erleben? Dann habt ihr Glück! Das neue VR-Escape-Room-Erlebnis 'Beyond Medusa's Gate' fordert ein Team von Spielern heraus, aus einer Küstenhöhle an der Ägäis zu entkommen, die direkt aus Assassin's Creed Odyssey stammt. Um die bevorstehende Veröffentlichung von 'Beyond Medusa's Gate' zu feiern, haben wir eine Gruppe aus Mitgliedern der „Gilde der Mentoren" und anderen Community-Mitgliedern zusammengestellt und losgeschickt, damit sie das Ganze am eigenen Leibe erfahren können. Um zu entkommen, müssen die Spieler mit Teamwork und all ihren Problemlösungsfähigkeiten eine Reihe von Rätseln knacken. Außerdem können sie einen von sechs Avataren wählen und diesen mit Zubehör aus dem antiken Griechenland ganz nach ihrem Geschmack personalisieren. 'Beyond Medusa's Gate' ist ab dem 13. Mai an allen unterstützten Locations verfügbar . Seht euch darüber hinaus auch das schon jetzt verfügbare VR Escape-Room-Spiel 'Escape the Lost Pyramid' an. Es spielt in der Welt von Assassin's Creed Origins und die Spieler haben nur eine begrenzte Zeit, um aus der Pyramide von Nebka zu entkommen."Letztes aktuelles Video: Monthly Update April 2019