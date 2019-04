All Might (My Hero Academia)

Seto Kaiba (Yu-Gi-Oh!)

Biscuit Krueger (Hunter X Hunter)

Majin Buu (DragonBall Z)

Madara Uchiha (Naruto)

Trafalgar D. Water Law (One Piece)

Hitsugaya Toshiro (Bleach)

Grimmjow Jaegerjaquez (Bleach)

Katsuki Bakugo (My Hero Academia)

Bandai Namco Entertainment hat die neun geplanten DLC-Kämpfer für Jump Force angekündigt. Bisher wurde nur Seto Kaiba enthüllt. Jeder DLC-Charakter wird auch einzeln erhältlich sein. Der "Characters Pass" für 29,99 Euro umfasst sämtliche Zusatzinhalte - sowie Vorabzugang für vier Tage.DLC-Plan:Der folgende Mini-Trailer dreht sich um All Might (My Hero Academia).Letztes aktuelles Video: All Might DLC