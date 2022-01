Starfield: Hinweise auf eine Collector's Edition mit einer Smartwatch aufgetaucht

Starfield ist das nächste große Rollenspiel von Bethesda, aber was Spieler in diesem Sci-Fi-Abenteuer genau erwartet, wird erst nach und nach enthüllt. Angesichts der geplanten Veröffentlichung Ende 2022, wird Game Director Todd Howard mit der nächsten großen Starfield-Ankündigung wohl erst im Sommer dieses Jahres herausrücken. Das hielt Fans aber nicht davon ab, auf eigene Faust nach Informationen zu suchen. So fanden sich nämlich die ersten Hinweise auf eine noch unangekündigte Starfield-Collector’s-Edition.So lieferte Bethesda z.B. im Juni 2021 das Making-Of-Video "Into the Starfield". Darin ist etwa 25 Sekunden vor Ende des Clips das Öffnen einer Box zu sehen, in der man eine Uhr und ein Starfield-Emblem findet. Zu dieser Uhr wurde im Starfield-Subreddit (via VGC ) scheinbar eine echte Gebrauchsanweisung gefunden. Die Uhr scheint von der britischen Requisitenfirma 'The Wand Company' entworfen worden zu sein und wurde "LPV6 Chronomark Smartwatch" getauft. Laut der Anleitung handelt es sich hierbei um ein Android-Gerät, das sich über Bluetooth mit einem Mobilgerät verbinden kann. Zu den Funktionen der Uhr, die im Handbuch erwähnt werden, gehören ein Barometer, Wetterinformationen sowie Informationen zu Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Mondphase.

The Wand Company hat sich darauf spezialisiert, funktionierende Geräte zu entwickeln, die wie Requisiten aus Filmen, Fernsehsendungen und Spielen aussehen. Das Unternehmen hatte seinen ersten Erfolg mit dem "Kymera Magic Wand", einer TV-Fernbedienung in Form eines Zauberstabs, die mit Bewegungssensoren arbeitet. In der Vergangenheit hat die Requisitenfirma auch schon mit Bethesda zusammengearbeitet, beispielsweise um Miniaturmodelle von Fallout-Fahrzeugen herauszubringen. Darunter war der "Fusion Flea" und ein Nuka-Cola-Lieferwagen. Fans gehen dementsprechend davon aus, dass die Smartwatch Teil einer Starfield-Sammleredition sein wird, die wahrscheinlich kurz vor der Veröffentlichung des Spiels enthüllt werden wird.