Trials Rising: Crash & Sunburn: Zweite Erweiterung für die Motorrad-Stunt-Action angekündigt - 4Players.de

Ubisoft und Red Lynx haben im Rahmen der gamescom mit "Crash & Sunburn" die zweite Erweiterung zur Motorrad-Stunt-Action Trials Rising angekündigt. Das Add-on soll am 10. September 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Darüber hinaus soll sie auch auf Uplay+ , dem Abonnementdienst von Ubisoft, verfügbar sein.Weiter heißt es vom Publisher: "Crash & Sunburn schickt die Spieler auf eine Reise südlich des Äquators, um den Amazonas-Regenwald zu durchqueren, Inka-Ruinen zu bewundern, auf Safari zu gehen und die Antarktis zu entdecken. Auf 37 neuen Strecken geht die Reise durch Südamerika, Afrika, Australien und die Antarktis. Mit dem vielseitigen Jungle Explorer Outfit können die Spieler stilvoll auftreten, perfekt für jedes Abenteuer in der südlichen Hemisphäre.Darüber hinaus bietet die neue Erweiterung zwei neue Fun-Bikes, die die Spieler auf die Probe stellen sollen: Die Schildkröte und das Alpaka. Die Schildkröte verfügt über einen Überrollbügel, der den Fahrer unter allen Umständen schützt und ihm eine neue Art zu Fahren bietet. Das Alpaca fordert die Spieler auf, das Handling des Bikes mit der schockierenden Wendung des Frontantriebs komplett zu überdenken.Crash & Sunburn ist als eigenständiger Kauf oder als Teil des Season Pass erhältlich. Dieser beinhaltet die erste Erweiterung Trials Rising Sixty-Six, die zweite Erweiterung Trials Rising Crash & Sunburn sowie das Stuntman-Fahrerpaket und das Samurai-Objektpaket."Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Crash Sunburn - Ankuendigungs-Trailer