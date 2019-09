Trials Rising: Zweite Erweiterung "Crash & Sunburn", dritte Season und Demo startklar - 4Players.de

Ubisoft hat die zweite Erweiterung "Crash & Sunburn" für Trials Rising veröffentlicht. Das DLC-Paket schickt die Spieler auf eine Reise südlich des Äquators. 37 neue Strecken warten in Südamerika, Afrika, Australien und die Antarktis. Crash & Sunburn ist separat erhältlich (11,99 Euro) und kann auch im Rahmen des Expansion-Passes oder eines Uplay+-Abonnements erworben werden.Zusammen mit Crash & Sunburn ist die dritte Season "Welcome to the Future" mit zwei neuen Strecken-Paketen, anpassbaren Gegenständen und einem Halloween Event angelaufen. "Diese werden während der gesamten Season regelmäßig erscheinen, darunter zwei neue Fahreroutfits, der Cyborg und der Space Suit. Die Outfits werden auch von zwei neuen Motorrad-Skins begleitet, der Robo-Skin für den Mantis und der Space Rover-Skin für das Rhino. Zusätzlich zu diesen Outfits und Skins wird die dritte Season auch drei futuristische Scheinwerfer und zehn neue Accessoires für Helme anbieten. (...) Ab Oktober erwartet die Spieler in Trials Rising ein großes Halloween-Event mit anpassbaren Gegenständen im Ausrüstungsshop sowie Halloween-Event Kisten. Die Fahrer können auch die Jack-o'-Laternen aufsuchen, die auf verschiedenen Strecken versteckt sind, um einen exklusiven Helm freizuschalten", schreibt der Publisher.Außerdem ist eine Demo des Grundspiels auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erschienen. Die Demo könnt ihr hier runterladen.Letztes aktuelles Video: Season 3 Willkommen in der Zukunft