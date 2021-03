Super Smash Bros. Ultimate: Pyra/Mythra teilt ab morgen kräftig aus

Pyra/Mythra teilt ab morgen in Super Smash Bros. Ultimate ab 52,99€ bei kaufen ) kräftig aus. Die Zwei-in-Eins-Kämpferin aus Xenoblade Chronicles 2 erscheint am 5. März als Teil des Kämpfer-Pakets 9 (im Fighters Pass Vol. 2 enthalten). Neben dem schlagkräftigen Duo enthält das Download-Paket die Stage "Wolkenmeer von Alrest" sowie 16 Musikstücke.Das Kämpfer-Paket 9 kann für 5,99 Euro separat erworben werden. Der Fighters Pass Vol. 2 kostet 29,99 Euro und gewährt Zugang zu insgesamt sechs neuen spielbaren Figuren. Bereits erschienen sind Min Min aus Arms, Steve & Alex aus Minecraft und Sephiroth aus Final Fantasy 7. Nach der Veröffentlichung von Pyra/Mythra erscheinen noch zwei weitere Charaktere, die zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden.Nintendo: "Pyra aus Xenoblade Chronicles 2 ist eine legendäre Klinge, eine lebende Waffe der Hauptfigur Rex. Nach einer Reihe dramatischer Ereignisse nimmt sie in dem Rollenspiel die Gestalt von Mythra an, einer weiteren Persönlichkeit, die bis dahin in ihr verborgen war. Die beiden vom Schicksal verbundenen Charaktere sind auch in den Kämpfen von Super Smash Bros. Ultimate unzertrennlich. Die Besonderheit des Duos: Im Auswahlmenü stellen Pyra und Mythra eine einzige Kämpferin dar. Im Kampf jedoch können die Spieler:innen jederzeit zwischen den beiden hin und her wechseln, um ihre unterschiedlichen Fähigkeiten zu nutzen. Pyra besticht mit ihrer Stärke, während Mythra sich durch ihre hohe Geschwindigkeit auszeichnet. Durch einen fliegenden Wechsel der Charaktere können die Spieler:innen mit Pyra starke Attacken ausführen und mit Mythra blitzschnell über die Stage eilen. Dieses strategische Doppeltalent macht Pyra/Mythra zu einer einzigartigen Kämpferin in der Riege der Super Smash Bros. Ultimate-Charaktere."Neben dem Kämpfer-Paket 9 erscheinen am 5. März auch neue kostenpflichtige Mii-Kämpfer-Kostüme für Super Smash Bros. Ultimate, darunter Arthur aus der Serie Ghosts'n Goblins sowie die Jäger-/Rathalos-Ausrüstung aus der Monster-Hunter-Reihe.Letztes aktuelles Video: One Day Pyra Just Disappeared