Killer Queen Black: Strategische Arcade-Action für Switch und PC erschienen - 4Players.de

Screenshot - Killer Queen Black (PC) Screenshot - Killer Queen Black (PC) Screenshot - Killer Queen Black (PC) Screenshot - Killer Queen Black (PC) Screenshot - Killer Queen Black (PC) Screenshot - Killer Queen Black (PC)

Liquid Bit haben ihre strategische Plattform-Action Killer Queen Black am 11. Oktober 2019 für Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Der Download via eShop schlägt mit 17,99 Euro zu Buche, während auf Steam 16,79 Euro und im Humble Store 18,13 Euro fällig werden. 2020 soll außerdem eine Umsetzung für Xbox One erscheinen, plattformübergreifendes Spielen zwischen allen drei Systemen unterstützt werden. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 90 Prozent von 70 Reviews positiv).Die Entwickler stellen ihr für bis zu vier Teilnehmer ausgelgetes Spiel folgendermaßen vor: "Killer Queen Black ist ein intensives, teambasiertes Online-Action-Strategie-Spiel in einer fantasievollen Bienenwelt. Reite auf der Schnecke, horte Beeren oder vernichte die Königin des Gegners, um zu siegen. Fliege allein oder schließe dich mit drei Freunden zusammen." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer