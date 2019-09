Truck Driver: Die LKWs nehmen Kurs auf PS4 und Xbox One - 4Players.de

SOEDESCO und die Triangle Studios werden das LKW-Fahrerlebnis Truck Driver am 19. September 2019 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen (digital und physisch). Rabattierte Vorbestellungen via Microsoft Store und PlayStation Store sind bereits möglich (35,99 Euro statt 39,99 Euro). Die PC-Fassung soll hingegen erst am 11. November auf Steam erscheinen.Der Hersteller schreibt: "Der Schwerpunkt von Truck Driver liegt darin, an seiner Karriere als Lkw-Fahrer zu arbeiten und zeitgleich die Charaktere der Spielwelt kennenzulernen und Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Das Spiel bietet Spielern eine bedeutungsvolle Erfahrung, da sie immer wissen, für wen sie arbeiten, welche Art Frachtgut sie transportieren, warum ihre Dienste in Anspruch genommen werden und wie die Qualität ihrer Arbeit ihr Umfeld beeinflusst. Der Trailer hebt diese Spielelemente bestens hervor. Zu sehen sind einige Charaktere mitsamt ihrer unterhaltsamen Dialoge. Ein Beispiel aus dem Trailer ist der Fischhändler Charlie, der Dank der Hilfe des Spielers sein Fischunternehmen weiter ausbauen kann. Es ist Not am Mann, oder vielmehr: Not am Lkw-Fahrer. Die Charaktere des Spiels brauchen dringend Hilfe und Spieler werden aus nächster Nähe erleben, wie ihre Arbeit das Leben dieser Menschen verändert. Truck Driver ermöglicht Spielern einen einzigartigen Einblick in ihre persönliche Reise als Lkw-Fahrer."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Xbox One PS4